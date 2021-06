Ecco chi scriverà la sceneggiatura di Star Wars: Rogue Squadron

Lucasfilm ha finalmente annunciato il nome dello sceneggiatore che si occuperà di scrivere Star Wars: Rogue Squadron, il progetto live-action da tempo affidato alle mani della regista Patty Jenkins.

Questa sera SuperHeroHype ha rilanciato sulle proprie pagine la notizia dell’ingaggio dello sceneggiatore Matthew Robinson. L’autore si è fatto apprezzare per aver sceneggiato recentemente Love and Monsters (qui la recensione), mentre nel prossimo futuro mostrerà la sua firma su Edge of Tomorrow 2. La fonte non ha specificato null’altro riguardo lo stato della produzione, anche se pare che le riprese potrebbero tenersi nel corso di questa seconda parte del 2021.

Ad oggi sono relativamente poche le informazioni note su Star Wars: Rogue Squadron. Il film è stato annunciato a sorpresa da Lucasfilm lo scorso dicembre, e da allora nulla è trapelato. La regista Patty Jenkins, dal canto suo, ha da subito confermato che il suo intento sarà quello di realizzare il più grande film di sempre su un pilota da caccia.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.