Ingaggiata una sceneggiatrice per Captain Marvel 2

Captain Marvel 2 ha ottenuto il via libera dai Marvel Studios, ed ora è entrato ufficialmente in fase di sviluppo.

Il The Hollywood Reporter ha confermato che lo studio ha messo sotto contratto Megan McDonnell (sceneggiatrice di WandaVision), il cui compito sarà quello di iniziare a scrivere la sceneggiatura di Captain Marvel 2. La fonte rivela, inoltre, che Anna Boden e Ryan Fleck (regista di Captain Marvel) non torneranno per il sequel, rimanendo però sotto contratto con Marvel Studios per altri progetti. E' partita la ricerca alla nuova regista.

Non ci sono dettagli sui tempi di sviluppo, ma pare che il film possa andare ad occupare una delle tre date prenotate da Marvel Studios nel 2022. Le trovate qui di seguito:

Film Marvel senza titolo – 18 febbraio 2022

Film Marvel senza titolo – 29 luglio 2022

Film Marvel senza titolo – 7 ottobre 2022

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.