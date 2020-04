Lo sceneggiatore di Bohemian Rhapsody per il biopic su Whitney Houston

L'indimenticata Whitney Houston è pronta ad ottenere il proprio biopic cinematografico, e colui che scriverà la sceneggiatura ha lavorato su Bohemian Rhapsody.

Dopo aver ottenuto grande successo con la sceneggiatura di Bohemian Rhapsody, ma anche con quelle di L'ora più buia e La teoria del tutto, lo sceneggiatore Anthony McCarten è pronto a cimentarsi in un nuovo importante progetto legato al mondo della musica. A confermare il suo ingaggio è stato Deadline questa notte.

Il film noto come I Wanna Dance With Somebody, a dire il vero, è stato annunciato già da un po', con The Whitney Houston Estate, Primary Wave e il produttore Clive Davis pronti a metterci cuore, anima e soldi.

Queste le parole dei produttori a riguardo:

"Sarà una gioiosa, emozionante e commovente celebrazione della vita e della musica della più grande cantante R&B della storia, seguendo il suo viaggio dall’oscurità al successo. Saremo molto franchi sul prezzo che ha dovuto pagare per questa fama, il film sarà una saga ricca e complessa sulla ricerca del matrimonio perfetto tra canzone, pubblico e cantante, e allo stesso tempo racconterà la fiaba commovente su una ragazza semplice del New Jersey che cerca il modo di tornare a casa."

Pat Houston produrrà per la Houston Estate, Clive Davis e Larry Mestel invece per la Primary Wave Music, Denis O’Sullivan e McCarten per la Muse of Fire Productions. In cabina di regia è stata da tempo ingaggiata Stella Meghie (The Photograph).

Il ruolo dell protagonista? Parte il toto-scommessa!!