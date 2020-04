Una adrenalinica scena di combattimento nella nuova clip di Tyler Rake

Una nuova adrenalinica clip da Tyler Rake (Extraction) è da poco approdata in rete, ed ovviamente protagonista del video non poteva non essere Chris Hemsworth.

Il film, prodotto dai fratelli Russo (Avengers: Endgame), è stato rilasciato sul catalogo di Netflix proprio ieri, e noi vi abbiamo proposto la nostra recensione in questo link.

Trovate la clip in fondo al nostro articolo.

TYLER RAKE

PRODUZIONE : In titolato inizialmente Dhaka - poi Extraction - il film è stato diretto da Sam Hargrave. La sceneggiatura è stata firmata da Joe Russo, suo anche il nome in cabina di produzione con il fratello Anthony.

: In titolato inizialmente Dhaka - poi Extraction - il film è stato diretto da Sam Hargrave. La sceneggiatura è stata firmata da Joe Russo, suo anche il nome in cabina di produzione con il fratello Anthony. CAST : Chris Hemsworth, Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli e David Harbour

: Chris Hemsworth, Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli e David Harbour TRAMA : La storia segue un coraggioso mercenario che intraprende la più pericolosa missione della sua carriera per liberare il figlio rapito di un boss criminale a Dhaka, città del Bangladesh

: La storia segue un coraggioso mercenario che intraprende la più pericolosa missione della sua carriera per liberare il figlio rapito di un boss criminale a Dhaka, città del Bangladesh IN TV: Su Netflix dal 24 aprile 2020.

LA CLIP