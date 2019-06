WarnerMedia ha scelto il nuovo volto della divisione cinematografica della Warner Bros., e risponde al nome di Ann Sarnoff.

Reduce dal licenziamento di Kevin Tsujihara, finito nel frattempo in uno scandalo per presunte molestie sessuali, la Warner bros ha trovato in Ann Sarnoff (CEO della BBC Studios Americas) il volto perfetto per rilanciare alla grande uno dei più grandi poli produttivi tra cinema, tv, videogiochi, prodotti di consumo, prodotti digitali.

La Sarnoff ha lavorato alla Dow Jones e WNBA, successivamente è stata dirigente di Viacom tra il 1993 e il 2003. Nel 2010 è diventata COO di BBC Worldwide guidando poi la divisione produttiva. BBC Studios Americas è stata creata un anno fa in occasione della ristrutturazione dell’azienda. Ora sarà CEO di Warner Bros.