Scary Stories to tell in the Dark 2: Le anticipazioni del regista

Paramount e Entertainment One sono da mesi a lavoro sullo sviluppo di un sequel di Scary Stories to tell in the Dark, horror di successo diretto da André Øvredal.

In questi giorni il regista ha avuto modo di parlare del sequel del suo film attraverso un’intervista rilasciata a ComingSoon. Nel particolare, Øvredal ha confermato che le storie inserite nella sceneggiatura del sequel saranno davvero spaventose:

“Abbiamo una nuova storia fantastica a una serie di racconti spaventosi inseriti benissimo, sono molto emozionato per il sequel. Non potrei parlarne, non sai mai cosa si può o non si può dire su queste cose. Credo che sia stato già annunciato, ma non posso sbilanciarmi. Sto sviluppando il progetto, ma non lo sto scrivendo perché quello tocca a Dan e Kevin, autori del primo, ma faccio assolutamente parte dello sviluppo questa volta. Come avete fatto notare, lo script originale era stata sviluppato perché lo dirigesse Guillermo.“

Come ha fatto notare il regista, Dan Hageman e Kevin Hagema sono attualmente impegnati nella stesura della sceneggiatura, e questo nonostante il via libera della Paramount Pictures non sia ancora arrivato.

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK 2