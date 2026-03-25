Paramount Pictures e Miramax, in collaborazione con Eagle Pictures, hanno rilasciato il nuovo trailer ufficiale di Scary Movie, il capitolo che segna lo storico ritorno alla scrittura e alla produzione dei fratelli Wayans.

Ventisei anni dopo il primo incontro con il killer mascherato, i “Core Four” originali si riuniscono per una nuova parodia che non risparmia nessun franchise horror moderno. Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy) e Regina Hall (Brenda) tornano sul grande schermo per mettere nel mirino i nuovi trend del genere: dai requel agli “elevated horror”, passando per prequel e capitoli legati al concetto di legacy. La pellicola promette di superare ogni limite della Cancel Culture, riportando in sala la comicità scorretta che ha reso iconica la saga nei primi anni 2000. Il debutto nei cinema italiani è fissato per il prossimo 4 giugno 2026.

Scary Movie: il cast completo, la regia e la produzione dei Wayans

Il nuovo capitolo vanta un cast corale che unisce volti storici e nuove leve della comicità americana. Oltre ai protagonisti, vedremo in scena Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Cheri Oteri, Chris Elliott, Dave Sheridan, Heidi Gardner e Sydney Park. La regia è stata affidata a Michael Tiddes, che ha lavorato su una sceneggiatura firmata da Marlon, Shawn, Keenen Ivory e Craig Wayans insieme a Rick Alvarez.

La produzione riprende i personaggi creati originariamente dai Wayans con Buddy Johnson e Phil Beauman, puntando a demolire i cliché dei reboot e dei remake degli ultimi due decenni.

LEGGI ANCHE: Da Scary Movie a Kang: come inclusività forzata, paura del backlash e prodotti “sicuri” stanno impoverendo cinema e serie tv