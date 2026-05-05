Paramount Pictures e Miramax hanno rilasciato il nuovo trailer italiano di Scary Movie, il nuovo capitolo della saga che ha ridefinito il genere della parodia cinematografica. Ventisei anni dopo essere sfuggiti al celebre killer mascherato “Ghostface”, i protagonisti storici si ritrovano nuovamente nel mirino dell’assassino, in un mondo cinematografico dove nessun franchise horror può dirsi al sicuro.

Il film segna il grande ritorno della famiglia Wayans al completo sia in fase di scrittura che di produzione. Sotto la regia di Michael Tiddes, la pellicola promette di non risparmiare nessuno: dai reboot ai requel, fino agli “elevated horror” e a ogni produzione che osi utilizzare il termine “legacy”. Con lo spirito irriverente che li ha sempre contraddistinti, i Wayans tornano esplicitamente per sfidare i limiti della Cancel Culture, assicurando che “niente è sacro” e che ogni cliché verrà fatto a pezzi.

Il cast leggendario di Scary Movie e la data d’uscita

Il cuore pulsante di questa operazione è il ritorno dei volti iconici della serie: Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy) e Regina Hall (Brenda) tornano a guidare un cast ricchissimo. Tra le nuove entrate e i ritmi serrati della commedia, vedremo anche Damon Wayans Jr., Chris Elliott, Cheri Oteri e molti altri.

Mentre il pubblico attende grandi kolossal come l’Odissea di Nolan o il film The Mandalorian and Grogu, il ritorno di Scary Movie si candida a essere l’evento comico più dirompente dell’estate cinematografica. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 4 giugno distribuita da Eagle Pictures.