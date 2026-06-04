Scary Movie: Recensione del nuovo film della saga

Dopo 26 anni dall’uscita del suo primo film, il 4 giugno arriva nelle sale italiane Scary Movie, il sesto capitolo della famosa saga distribuito da Eagle Pictures che segna il ritorno dei fratelli Wayans, creatori storici della saga, e di alcuni membri del cast originale come Anna Faris e Regina Hall.

Nel 2000 quando è uscito, Scary Movie ha segnato l’inizio di un percorso per molti del cast artistico e tecnico presenti in questa pellicola. E dopo anni, tornano sul set di quella saga che li ha resi famosi e soprattutto provano a tenerla in vita rispolverando scene iconiche e gag intramontabili. Basterà?

Scary Movie: la trama del nuovo capitolo

La storia di questo ennesimo capitolo, per l’occasione diretto da Michael Tiddes, ha inizio con l’aggressione di Martedì, figlia di Cindy Campbell (Anna Faris), e col successivo ritorno di Sara per assicurarsi delle condizioni della sorellastra ma, tutto ciò altro non è che un escamotage per riportare in scena Cindy e il suo gruppo di amici.

Tra presenze inquietanti, fenomeni inspiegabili e riferimenti ai più celebri horror degli ultimi anni, i protagonisti cercano di sopravvivere a una catena di situazioni assurde e grottesche. Come da tradizione della saga, la narrazione è costruita come una parodia che mescola e stravolge elementi provenienti da diversi film horror e thriller contemporanei, alternando scene di tensione a momenti di comicità demenziale. Date uno guardo al trailer ufficiale di Scary Movie per rinfrescarvi la memoria.

Il nostro commento a Scary Movie

Il ritorno di personaggi storici come Cindy, Brenda (Regina Hall), Ray (Shawn Wayans) e Shorty (Marlon Waayans) poteva rappresentare un punto di forza, ma il film si affida quasi esclusivamente all’effetto nostalgia senza offrire idee realmente fresche. Molte gag appaiono prevedibili, ripetitive e spesso costruite su riferimenti che sembrano già datati al momento dell’uscita. La sensazione è quella di assistere a una raccolta di sketch scollegati più che a una vera parodia cinematografica.

Anche il ritmo lascia a desiderare: alcune sequenze si trascinano oltre il necessario e molte battute vengono spinte troppo a lungo, fino a perdere completamente il loro impatto comico. La satira dei franchise horror moderni, che avrebbe potuto essere il cuore del film, resta superficiale e raramente riesce a colpire nel segno.

Il cast storico fa quello che può con il materiale a disposizione, ma nemmeno il carisma degli interpreti riesce a salvare una sceneggiatura che confonde la provocazione con la comicità. Dove i primi capitoli riuscivano a essere irriverenti e spensierati, questo sesto episodio appare spesso forzato e più interessato a inseguire mode e riferimenti del momento che a costruire situazioni realmente divertenti.

In definitiva, Scary Movie non è un disastro totale, ma rappresenta una grande occasione mancata. Invece di rilanciare la saga, finisce per ricordare perché molti spettatori pensavano che fosse meglio lasciarla nel passato. Tra battute poco ispirate, una satira debole e una trama che fatica a trovare una direzione precisa, il film si rivela un ritorno ben al di sotto delle aspettative.

Scary Movie: Recensione del nuovo film della saga Regista: Michael Tiddes Data di creazione: 2026-06-04 16:50 Valutazione dell'editor

2.5