Il Box Office Italia registra una straordinaria sessione estiva nel fine settimana dal 4 al 7 giugno 2026, raccogliendo ben 5.988.597 euro (pari a 717.363 spettatori) e segnando una crescita verticale del 64% rispetto allo stesso weekend del 2025, trainato da una top 10 dominata dai multiplex e dal pubblico più giovane, come rilevato da Cineguru.

In questo scenario di forte ripresa, che distacca del 17% anche il weekend precedente ed evidenzia dinamiche simili a quelle analizzate nel nostro ultimo report sul Box Office USA di questo weekend, a imporsi in prima posizione è il debutto di Scary Movie. Il sesto capitolo della celebre saga parodistica dimostra come, a tredici anni dall’ultimo episodio, il franchise mantenga un’attrattiva intatta nel nostro Paese, posizionandosi come uno dei punti di riferimento attuali all’interno della nostra rubrica dedicata al Box Office Italia.

Venendo ai dati, il nuovo Scary Movie esordisce con 1.892.820 euro, registrando un’ottima media di 5.007 euro, in linea con lo storico debutto del quinto capitolo. Vi consigliamo, a tal proposito, di dare una lettura alla nostra recensione di Scary Movie per scoprire cosa ne pensiamo.

Al secondo posto prosegue la grande corsa di Backrooms, che raccoglie altri 791.809 euro (-49%) toccando un totale di 3.527.394 euro che lo conferma il maggiore incasso horror dell’anno. Chiude il podio il debutto dell’animazione per adulti The Amazing Digital Circus: The Last Act, fenomeno web capace di incassare subito 785.723 euro con una media per sala di 4.179 euro in appena 188 cinema.

Tenute solide per Obsession e Michael, esordio discreto per He-Man

Giù dal podio, in quarta posizione, resiste brillantemente Obsession grazie a un passaparola di ferro: il thriller-horror cala appena del 19%, incassa 464.837 euro e porta il suo totale a una solida quota di 3.433.008 euro. Quinta piazza invece per il debutto di Masters of the Universe: il reboot diretto da Travis Knight unisce l’effetto nostalgia alla ricerca di una nuova generazione di fan, esordendo con 450.905 euro e mostrando una crescita importante tra sabato e domenica, un lancio analizzato anche nella nostra recensione Masters of the Universe.

Nelle retrovie si segnalano l’ottimo exploit della riedizione 4K di Principessa Mononoke (318.628 euro), l’inossidabile Michael che raggiunge i 24.899.392 euro totali insidiando lo storico primato di Bohemian Rhapsody, e le chiusure di The Mandalorian e Grogu (3,1 milioni complessivi) e de Il diavolo veste Prada 2, che vola a 31.7 milioni di euro totali, mettendo ormai nel mirino il record estivo di Barbie.