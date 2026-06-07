Il ritorno dell’iconico franchise parodistico Scary Movie conquista la vetta al Box Office USA con ben 55 milioni di dollari al debutto, ai quali si aggiungono 50.5 milioni raccolti all’estero per un esordio globale da 105.5 milioni di dollari complessivi, secondo i dati ufficiali di The Hollywood Reporter.

L’ottimo risultato della commedia Paramount e Miramax conferma la straordinaria attrattiva del brand e stacca nettamente l’altra grande novità del fine settimana cinematografico, il kolossal fantasy Masters of the Universe, che si piazza al secondo posto. Scary Movie, che vede il ritorno storico dei fratelli Wayans e delle protagoniste Anna Faris e Regina Hall, ha attirato in sala un pubblico prevalentemente giovane, con il 62% degli spettatori al di sotto dei 30 anni. Potete dare, inoltre, una lettura alla nostra recensione di Scary Movie.

Per maggiori informazioni sull’andamento del mercato cinematografico negli States vi consigliamo di visitare la nostra rubrica dedicata al Box Office USA 2026.

L’esordio di He-Man e la tenuta record degli horror Backrooms e Obsession

Alle spalle del primo classificato, l’attesissimo live-action di Amazon e Mattel Films Masters of the Universe ha incassato 29.3 milioni di dollari al debutto domestico, che sommati ai 25 milioni dei mercati internazionali portano il debutto globale a 54 milioni. Diretto da Travis Knight, il film ha intercettato un forte fattore nostalgia, registrando il 29% del pubblico nella fascia d’età tra i 45 e i 54 anni, un dato analizzato nel dettaglio all’interno della nostra recensione Masters of the Universe.

Al terzo e quarto posto prosegue la marcia trionfale dei due horror del momento: Backrooms incassa altri 25.9 milioni di dollari (raggiungendo i 212 milioni globali), mentre l’inarrestabile Obsession tallona il rivale con 25.6 milioni e un calo irrisorio del 7% rispetto al weekend precedente, portando il proprio totale USA a 152 milioni e diventando il maggiore incasso di sempre per Focus Features.

Nelle retrovie della top 5 si segnala l’ottimo esordio di The Amazing Digital Circus: The Last Act con 19.5 milioni di dollari, seguito da The Mandalorian and Grogu (10 milioni nel weekend, 293.6 milioni globali) e dal biopic Michael, che con i 7.7 milioni raccolti in questo fine settimana tocca un totale domestico di 354 milioni di dollari, confermandosi il film più redditizio nella storia di Lionsgate.