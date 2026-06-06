Il reboot di Scary Movie si appresta a dominare il weekend del Box Office USA con una proiezione d’esordio da ben 40 milioni di dollari a livello domestico e ben 70 milioni globali, confermandosi come il fenomeno cinematografico del fine settimana secondo le stime pubblicate da Deadline.

Il travolgente ritorno della saga parodistica dei fratelli Wayans sta ridando enorme linfa al genere della commedia pura sul grande schermo, staccando nettamente il kolossal fantasy Masters of the Universe, che punta a un debutto da 30 milioni di dollari nei cinema statunitensi. L’incredibile exploit della commedia horror si inserisce in un fine settimana ricchissimo di proposte, dove il pubblico giovanile sta premiando anche i fenomeni nati sul web.

Se volete scoprire se queste due attesissime pellicole mantengono le promesse della vigilia, potete leggere subito la nostra recensione di Scary Movie e la dettagliata recensione di Masters of the Universe.

Scary Movie punta al miliardo globale: la sfida con Masters of the Universe e il fenomeno Backrooms

Il sesto capitolo del franchise di Scary Movie, prodotto da Miramax con un budget di 30 milioni di dollari e distribuito in 3.400 sale, potrebbe presto spingere l’intera saga cinematografica oltre lo storico traguardo del miliardo di dollari di incasso globale. Il lungometraggio diretto da Michael Tiddes sta attirando un pubblico estremamente diversificato nelle sale e punta a incassare altri 25-30 milioni di dollari nei 53 mercati internazionali in cui debutta questo weekend, inclusa l’Italia.

Sul fronte opposto, la sontuosa produzione da 170 milioni di dollari targata Amazon MGM Studios, Masters of the Universe, debutterà in 3.500 location provando a conquistare le famiglie e la Generazione X grazie al fattore nostalgia legato ai celebri giocattoli degli anni ’80. Il live-action diretto da Travis Knight — che vede nel cast Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie e Jared Leto nei panni di Skeletor — ha ottenuto un ottimo 74% di voti positivi su Rotten Tomatoes da parte della critica e punta a raccogliere altri 20 milioni di dollari negli 86 territori esteri presidiati.

A insidiare il kolossal della Mattel per il secondo posto sul podio americano ci penserà però l’horror psicologico Backrooms di A24. Il film diretto dal giovanissimo Kane Parsons, costretto a cedere parte degli schermi IMAX ma forte del passaparola tra i Boomers e la Gen X, punta a una seconda settimana straordinaria tra i 32 e i 37 milioni di dollari. Ottimo debutto previsto anche per l’animazione di The Amazing Digital Circus: The Last Act (Fathom Entertainment), il cui capitolo conclusivo basato sulla celebre serie virale di YouTube e Netflix è proiettato verso un esordio domestico da 15-18 milioni di dollari in 2.221 sale, trainato dal pubblico under 25.

Per non perdere l’evoluzione di questa incredibile sfida e tutti i dati definitivi sui mercati internazionali, seguite la nostra rubrica dedicata al Box Office USA 2026.