Le prime stime del Box Office USA 2026 svelano che il reboot di Scary Movie ha conquistato un esordio strabiliante da 7,5 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, superando nettamente il kolossal Masters of the Universe fermo a quota 4 milioni.

Il travolgente ritorno della saga parodistica dei fratelli Wayans sta polverizzando i record del genere comedy, mentre l’epico adattamento live-action della Mattel confida sul pubblico del fine settimana per recuperare terreno. Se volete scoprire se queste due attesissime pellicole mantengono le promesse della vigilia, potete leggere subito la nostra recensione di Scary Movie e la dettagliata recensione di Masters of the Universe.

I dati emersi dalle prime proiezioni statunitensi, diffusi attraverso Deadline, delineano uno scenario sorprendente per i due franchise nati negli anni ’80 e ’90, capaci di spaccare in due i giudizi di critica e pubblico.

Scary Movie vola negli incassi: i dati delle anteprime e il confronto con Masters of the Universe

Il reboot di Scary Movie, prodotto da Paramount e Miramax con un budget di 30 milioni di dollari, ha letteralmente scioccato gli analisti con i suoi 7,5 milioni incassati a partire dalle 14:00 del giovedì. Diretto da Michael Tiddes e interpretato dallo storico cast composto da Anna Faris, Regina Hall, Marlon e Shawn Wayans, il film si inserisce nella scia dei migliori debutti R-rated. Il dato si avvicina ai 7,8 milioni di anteprima di Scream 7 e supera colossi come Bad Boys: Ride or Die (5,875 milioni). Nonostante la critica lo abbia accolto con un freddo 29% su Rotten Tomatoes, il pubblico sta premiando la pellicola con il 68% di gradimento, proiettando il weekend verso una stima di 40-45 milioni di dollari.

Sul fronte opposto, la sontuosa produzione da 170 milioni di dollari targata Amazon MGM Studios, Masters of the Universe, ha esordito con 4 milioni di dollari. Il live-action, diretto da Travis Knight e basato sui celebri giocattoli e serie animate, si posiziona appena sotto i risultati dei recenti capitoli di Ghostbusters. L’opera, che vanta un cast stellare con Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba, Jared Leto e Alison Brie, sta però ottenendo un eccellente passaparola: 71% di voti positivi per la critica e un altissimo 89% per il pubblico, battendo nettamente il rivale stagionale Tron: Ares di Disney.

Per non perdere l’evoluzione di questa incredibile sfida e tutti i dati aggiornati sui mercati internazionali, seguite la nostra rubrica dedicata al Box Office USA 2026.