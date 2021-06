Scarlett Johansson protagonista di Terror of Tower, il film sulla nota attrazione Disney

La Disney è decisa a puntare su un filone narrativo ben delineato per il prossimo futuro, e la produzione di Terror of Tower sembra esserne la conferma.

Dopo il successo indiscusso ottentuto con la saga Pirati dei Caraibi, la realizzazione di Tomorrowland ed il futuro approdo su Disney+ di Jungle Cruise, lo studios spingerà al cinema (o sulla nota piattaforma digitale di casa) un nuovo film dedicato alle celebri attrazioni dei parchi Disney. Secondo Collider, infatti, Scarlett Johansson produrrà (con la sua These Pictures) e sarà interprete principale di Terror of Tower, film dedicato alla celebre attrazione per famiglie.

Al momento la trama del film è tenuta sotto chiave, ma a quanto pare poggerà le proprie basi su una sceneggiatura firmata da Josh Cooley, regista di Toy Story 4 e sceneggiatore di Inside Out. La celebre attrazione di caduta libera nota come Terror of Tower è attualmente ospitata nei Disney’s Hollywood Studios, Disney California Adventure, Walt Disney Studios e nel Tokyo DisneySea.

Scarlett Johansson dal canto suo può contare su una solida collaborazione con la Disney, a tal proposito va ricordato che prossimamente sarà in sala (e su Disney+) con Black Widow, film interamente incentrato sulla celebre eroina Marvel Natasha Romanoff.