La rivista Forbes è tornata a fare i conti nelle tasche delle star di Hollywood, ed ha stilato la speciale classifica degli attori/attrici più pagati del 2019.

Partendo dai maschietti, Dwayne Johnson (mister The Rock per "amici") si è classificato direttamente al primo posto degli attori più pagati dell'intero 2019. L'incasso maturato da Johnson negli ultimi 12 mesi è stato 89,4 milioni di dollari, di cui 23,5 milioni intascati per la partecipazione a Jumanji 3, il solito 15% sugli utili dei blockbuster cui partecipa, i 700 mila fissi per ogni episodio di Ballers, tenendo anche conto del merchandising relativo ai suoi brand commerciali. Insomma stiamo parlando di una vera e propria macchina di soldi.

Tra gli inseguitori di The Rock, spazio a molte delle stelle dell'universo cinematografico Marvel. A tal proposito, segnaliamo Chris Hemsworth (76,4 milioni) e Robert Downey jr (66 milioni), rispettivamente secondo e terzo della classifica.

La classifica al femminile ha visto dominare, invece, Scarlett Johansson (oramai un'abitudinaria di questa speciale classifica). L'incasso complessivo nel 2019 per la Johansson è stato 56 milioni di dollari, dove la maggior parte degli utili provengono dalla sua partecipazione al Marvel Cinematic Universe.

Ad inseguire la Johansson, la sempre splendida Sofia Vergara (44,1 milioni) e l'attrice/produttrice Reese Witherspoon (35 milioni).