Saw | La Blumhouse di Jason Blum proprietaria dei diritti!

La Blumhouse Productions di Jason Blum è diventata proprietaria dei diritti della celebre saga horror Saw.

Una volta ancora i rumours si sono tramutati in notizia. Lo scorso 5 giugno, infatti, un rumour ha indicato la Blumhouse di Jason Blum come prossima proprietaria dei diritti del franchise Saw. Ebbene, un articolo di Deadline quest’oggi ha confermato la notizia, svelando alcuni dei dettagli delle nuove condizioni legate ai diritti stessi.

L’accordo, infatti, vedrà la Blumhouse proprietaria dei diritti, con l’obiettivo futuro di sviluppare film, serie tv, videogames e attrazioni per parchi a tema. La Lionsgate, che da sempre ha custodito i diritti della saga, rimarrà comunque impegnata su due fronti, co-finanziatore e distributore. James Wan, co-creatore della saga con Leigh Whannell, sarà chiaramente parte integrante di progetti futuri, poiché la sua società – Atomic Monster – si è fusa con Blumhouse a gennaio 2025.

“Saw occupa un posto speciale nel mio cuore: è dove io e Leigh abbiamo iniziato il nostro viaggio a Hollywood“, ha dichiarato Wan [James] in una dichiarazione che ha accompagnato l’acquisizione di Saw da parte di Blumhouse. “Tornare in questo mondo con una nuova prospettiva è emozionante e profondamente personale. Per me, questo segnerà un significativo ritorno creativo al franchise di Saw, per la prima volta dagli albori, e non vedo l’ora di abbracciare lo spirito originale, portando avanti l’eredità in modi audaci e inaspettati“.

Il primo iconico film – diretto da James Wan e sceneggiato da Leigh Whannell – è stato realizzato nel 2004 con un budget da 1.2 milioni di dollari, ed è diventato uno dei film più redditizi della storia hollywoodiana con un incasso al Box Office di 104 milioni. Il film ha poi generato altri nove sequel, ma anche videogames, merchandising e altro, raccogliendo complessivamente oltre 1 miliardo di dollari.

L’ultimo film della saga “Saw X” è approdato al cinema nel 2023, mentre l’undicesimo capitolo è stato rimosso dal listino nel mese di marzo 2025.