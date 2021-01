Il cast della terza stagione di Titans potrà contare anche su Savannah Welch, l’attrice darà vita a Barbara Gordon.

Nei fumetti Barbara Gordon veste segretamente i panni di Batgirl fino al giorno in cui Joker non la costringe alla paralisi sparandole un colpo d’arma da fuoco. Secondo Variety, la presenza della Gordon nella terza stagione di Titans riscoprirà il rapporto d’amore con Dick Grayson (Brenton Thwaites), dopo che questi farà il suo ritorno a Gotham. La Welch nel 2016 ha perso una gamba a causa di un incidente, ma ciononostante ha continuato la carriera di attrice con ruoli in Six, Boyhood e Tree of Life.

TITANS

PRODUZIONE: La serieè stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Le riprese della terza stagione sono attualmente in corso. CAST: Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen, Savannah Welch.

TRAMA. Nella terza stagione della serie live-action della DC Titans, le circostanze porteranno i nostri eroi a Gotham City, dove si riuniranno con dei vecchi amici ed affronteranno nuove minacce.

Dal 2021 su HBO Max, a livello internazionale sarà sempre Netflix a distribuirla.