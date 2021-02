Sasha Calle sarà Supergirl nel film The Flash

L’attore Sasha Calle è stata scelta per dare volto alla Supergirl cinematografica nel prossimo The Flash.

Ad annunciare il casting dell’attrice di origine latinoamericana è stato in serata lo stesso regista Andy Muschietti attraverso i propri canali social:

“Ho visto più di quattrocento audizioni negli Stati Uniti, Argentina, Brasile, Messico, Colombia. Il pool di talenti è stato davvero sorprendente ed è stato molto difficile prendere una decisione, ma alla fine abbiamo trovato un’attrice destinata a interpretare questo ruolo.”

Sasha Calle è nota per aver interpretato Lola Rosales nella soap opera The Young and the Restless; l’anno scorso è stata nominata al Daytime Emmy Award come Miglior giovane interprete in una serie drammatica. Il ruolo di Supergirl è stato interpretato da Melissa Benoist nella serie tv dedicata alla celebre supereroina DC.

THE FLASH

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. CAST: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Billy Crudup, Sasha Calle (Supergirl).

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

Nelle sale Usa dal 4 novembre 2022.