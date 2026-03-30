È stato presentato oggi a Milano “Non abbiam bisogno di parole”, il film che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano, diretto da Luca Ribuoli e con la partecipazione di Serena Rossi, che sarà disponibile da venerdì 3 aprile solo su Netflix.

Nel cast anche Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo, Alessandro Parigi e Asia Corvino.

Dal palco alla recitazione: la trama di Non abbiam bisogno di parole con Sarah Toscano

A differenza dei genitori, Eletta (Sarah Toscano) è una persona udente, e scopre di avere una voce straordinaria. Quando la sua maestra di canto (Serena Rossi) la spinge a partecipare a un’audizione per una prestigiosa scuola di musica, il sogno si fa realtà, ma a un prezzo: lasciare indietro la sua famiglia.

Nella colonna sonora del film, anche Atlantide (from the Netflix film “Non abbiamo bisogno di parole”), il nuovo brano inedito di Sarah Toscano che sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming, sempre da venerdì 3 aprile.

Non abbiamo bisogno di parole è un film Netflix prodotto da Our Films, società del gruppo Mediawan, e PiperFilm in collaborazione con Circle One. Il film è tratto da “LA FAMILLE BELIER” (regia di Eric Lartigau e scritto da Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg, Eric Lartigau e Thomas Bidegain, da un’idea originale di Victoria Bedos).

Non abbiam bisogno di parole : trailer