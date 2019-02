La Bad Robot di J.J. Abrams ha finalmente scelto il nome del regista che si occuperà di trasporre in live action l'anime di successo Your Name.

Accolto da critiche entusiastiche, e premiato dal pubblico con un incasso worldwide da 357 milioni di dollari, l'anime Your Name approderà sul grande schermo - in live action - grazie alla regia di Marc Webb, regista dei due sfortunati The Amazing Spider-Man.

Nella versione live action, una giovane nativa americana che abita in una zona rurale e un giovane di Chicago realizzano che, come per magia, i loro “corpi” si scambiano a intermittenza. Quando un disastro minaccia le loro vite, devono intraprendere un viaggio per incontrarsi e salvare il loro mondo.

Ovviamente si attendono novità riguardo i casting. Avete già letto la nostra recensione dell'anime firmato da Makoto Shinkai? Fatelo qui.