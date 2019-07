La settimana scorsa sono iniziate le riprese del nuovo reboot della saga horror Saw, ma a quanto pare le sorprese riguardo il casting potrebbero regalare motivi in più per attendere questo film.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Bloody Disgusting è noto da oggi che Samuel L. Jackson potrebbe far parte del cast del film diretto da Darren Lynn Bousman. La fonte è solitamente affidabile rispetto ai prodotti di genere, ciononostante sarebbe opportuno attendere nuove conferme in attesa di gioire per la presenza di “Nick Fury” nel nuovo Saw.

Volendo seguire le informazioni aggiuntive della fonte, sembra inoltre che Chris Rock, oltre ad essere produttore del film, farà anche parte cast principale. Anche in questo caso occorrerà attendere una conferma.

Pete Goldfinger e Josh Stolberg hanno scritto la sceneggiatura del nuovo reboot. La regia è stata affidata a Darren Lynn Bousman.

Nel cast Chris Rock, Samuel L. Jackson.

Saw 9 (titolo non ufficiale) arriverà nelle sale il 23 ottobre del 2020.