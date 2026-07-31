Il nuovo corso dei mutanti X-Men all’interno del Marvel Cinematic Universe comincia ufficialmente a prendere forma.
Dopo mesi di indiscrezioni e trattative a porte chiuse, la produzione del reboot degli X-Men targato Marvel Studios ha piazzato il suo primo grande tassello nel cast: l’attrice australiana Samara Weaving è stata scelta per interpretare la potente e iconica Emma Frost.
Il casting, la regia di Jake Schreier e i rumor sul resto del team
Come riportato in esclusiva dalla testata statunitense Deadline, il regista Jake Schreier e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sono arrivati alla decisione finale all’inizio di questa settimana, al termine di un lungo e rigoroso processo di audition e provini che ha coinvolto numerose candidate. Quello di Emma Frost — celebre mutante dotata di abilità telepatiche e della capacità di trasformare il proprio corpo in diamante organico — era considerato uno dei ruoli più complessi da assegnare per il nuovo ensemble.
La scelta di Samara Weaving (già apprezzata in Finché morte non ci separi e Scream VI) segna il primo casting di peso per la pellicola, la cui sceneggiatura porta la firma di Lee Sung Jin (Scontro tra titani / Beef) e Joanna Calo (The Bear). Mentre i Marvel Studios non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali, la caccia agli altri interpreti per la squadra dei mutanti prosegue a pieno ritmo, in vista di ulteriori annunci attesi nei prossimi eventi di settore.
La mutante Emma Frost è stata interpretata più recentemente da January Jones in X-Men: L’inizio e X-Men: Giorni di un futuro passato.
Scheda Tecnica
- Titolo originale: X-Men (Progetto MCU)
- Regia: Jake Schreier
- Sceneggiatura: Lee Sung Jin, Joanna Calo
- Cast: Samara Weaving (altri ruoli in corso di definizione)
- Produzione: Marvel Studios
- Distribuzione / HUB di riferimento: Marvel Universe
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