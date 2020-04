Sam Raimi sarà il regista di Doctor Strange 2

Il noto regista Sam Raimi porterà sul grande schermo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo capitolo della saga dedicata allo Stregone Supremo della Marvel.

Dato in trattativa da mesi, Sam Raimi ha confermato il suo coinvolgimento attraverso un'intervista rilasciata al sito ComingSoon.net. All'interno dell'intervista il regista ha rivelato che attualmente sta lavorando sulla sceneggiatura del film, e che il personaggio lo ha sempre affascinato, motivo che lo spinse ad inserire un easter egg nel suo Spider-Man 2, film giunto al cinema nel lontano 2004.

Sam Raimi prende quindi, in via ufficiale, il posto lasciato vacante da Scott Derrickson, regista del primo Doctor Strange, "silurato" dai Marvel Studios per la versione fin troppo horror che avrebbe voluto dare al film.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron.

: Il film sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST : Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen. TRAMA NON UFFICIALE : Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe.

: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe. AL CINEMA: Negli Usa dal 5 novembre 2021.