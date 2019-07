Gli amanti del celebre franchise Evil Dead (da noi La Casa) stanno per gioire: un nuovo capitolo sembra nei piani di Sam Raimi.

In attesa di scoprire se La Casa di Fede Alvarez possa o meno avere un seguito in futuro, il creatore del franshise - Sam Raimi - si è detto impegnato a cercare di realizzare un nuovo capitolo in futuro. Il regista ha parlato con Bloody Disgusting, ed ha svelato che al momento lavora a stretto contatto con Bruce Campbell e Rob Tapert per creare un nuovo film.

Raimi ha escluso categoricamente un ritorno in tv (l'esperienza con Ash vs Evil Dead ha fatto oramai il suo corso), ma si è detto aperto a tre strade diverse:

Se Bruce Campbell dovesse cambiare idea sul suo pensionamento, io sarei contento di tornare alla linea narrativa principale. In caso contrario lavorerei volentieri con Fede Alvarez, sempre che voglia realizzare un sequel proprio in questo momento in cui è così acclamato e ricercato. ...ma esiste una terza via, e ne stiamo parlando. Sam Raimi

Di certo queste parole non possono far altro che mandare in estasi i fan della saga, rimasti comunque contenti sia dell'esperienza televisiva (Ash vs Evil Dead) che del remake di Fede Alvarez. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito che, a detta dello stesso Raimi, potrebbero arrivare nei prossimi 6 mesi.