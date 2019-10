La saga Evil Dead (da noi La Casa) otterrà presto un nuovo capitolo, a confermarlo il regista Sam Raimi.

Ospite al New York Comic Con per la presentazione del nuovo The Grudge, il regista Sam Raimi ha confermato senza mezzi termini che un nuovo Evil Dead movie è attualmente in fase di produzione.

Il regista ha chiaccherato brevemente con Bloody Disgusting, confermando che lui, Bruce Campbell e Rob Tapert al momento sono a lavoro sulle idee da sviluppare. Nello stesso tempo ha rivelato che l'amico Campbell non tornerà più nei panni di Ash, perchè stanco di farsi gettare galloni di sangue finto addosso. E chi può dargli torto!

La saga anni ottanta è stata riavviata nel 2013 con il discreto reboot di Fede Alvarez, successivamente ha trovato nuova linfa vitale grazie all'acclamata serie tv Ash vs. Evil Dead, in cui un oramai attempato Bruce Campbell è tornato nel suo iconico ruolo di Ash. Ora, a quanto pare, sembra nuovamente la trasposizione cinematografica l'obiettivo che Sam Raimi si è prefissato per il prosieguo della saga.