Il cinema internazionale perde una delle sue figure più carismatiche, eleganti e amate da intere generazioni di spettatori. Si è spento improvvisamente a Sydney, all’età di 78 anni, l’attore neozelandese Sam Neill.

La dolorosa notizia è stata diffusa ufficialmente dalla famiglia tramite i canali social dell’artista, specificando che il decesso è avvenuto serenamente e circondato dall’affetto dei suoi cari. Nonostante l’attore avesse combattuto a lungo e con straordinario coraggio contro un grave tumore del sangue – rivelando proprio all’inizio di quest’anno di essere finalmente guarito e libero dalla malattia grazie ad alcune sperimentazioni cliniche – la scomparsa è stata descritta come improvvisa e inaspettata.

Nominato Cavaliere nel 2022 per i suoi meriti artistici, Sam Neill lascia un vuoto incolmabile nell’industria cinematografica globale, che lo ricorderà per sempre come il volto simbolo del paleontologo Alan Grant nel leggendario franchise di Jurassic Park.

Da Caccia a Ottobre Rosso a Peaky Blinders: la straordinaria carriera di Sam Neill

Nato in Irlanda del Nord nel 1947 prima di trasferirsi in Nuova Zelanda con la famiglia, Nigel John Dermot Neill (questo il suo vero nome) aveva trovato la consacrazione internazionale già alla fine degli anni Settanta grazie alla pellicola La mia brillante carriera. Da quel momento, la sua versatilità lo ha portato a spaziare con disinvoltura tra blockbuster hollywoodiani e raffinati film d’autore, interpretando ruoli da eroe indomito o da spietato villain.

Tra le sue performance più celebri restano impresse nella memoria collettiva quelle in Ore 10: calma piatta accanto a Nicole Kidman, il cult geopolitico Caccia a Ottobre Rosso, il capolavoro premio Oscar Lezioni di piano di Jane Campion e, sul piccolo schermo, l’agghiacciante interpretazione del maggiore Chester Campbell nelle prime due stagioni dell’acclamata serie tv Peaky Blinders. Negli anni Ottanta fu persino vicinissimo a indossare i panni di James Bond, ruolo poi andato a Timothy Dalton.

La cultura pop lo ricorderà però indissolubilmente per il sodalizio con Steven Spielberg nel 1993, quando diede vita al personaggio di Alan Grant nel primo e rivoluzionario Jurassic Park, ruolo poi ripreso con enorme successo in Jurassic Park III e nel recente capitolo Jurassic World – Il dominio nel 2022. L’attore non aveva mai smesso di lavorare, prestando la sua ironia anche al Marvel Universe in un cameo nei panni di Odino in Thor: Love and Thunder e completando di recente le riprese per l’attesissimo monster movie Godzilla x Kong: Supernova.

Fuori dal set cinematografico, Neill era un apprezzato produttore vinicolo, fondatore delle celebri cantine Two Paddocks in Nuova Zelanda, e un uomo stimato dall’intera comunità artistica mondiale, come ricordato anche dal Primo Ministro australiano Anthony Albanese che lo ha celebrato come una figura eterna nei cuori del pubblico.

Appendice

Nome: Nigel John Dermot “Sam” Neill

Nigel John Dermot “Sam” Neill Data di nascita: 14 settembre 1947 (Omagh, Irlanda del Nord)

14 settembre 1947 (Omagh, Irlanda del Nord) Data di decesso: 13 luglio 2026 (Sydney, Australia)

13 luglio 2026 (Sydney, Australia) Ruoli iconici: Dr. Alan Grant (Jurassic Park, Jurassic World), Maggiore Chester Campbell (Peaky Blinders), Capitano Vasily Borodin (Caccia a Ottobre Rosso)

Dr. Alan Grant (Jurassic Park, Jurassic World), Maggiore Chester Campbell (Peaky Blinders), Capitano Vasily Borodin (Caccia a Ottobre Rosso) Produzioni principali: Universal Pictures, Amblin Entertainment, BBC, Paramount Pictures