Nelle sale UCI Cinemas tornano Il Re Leone ed altri successi Disney

Nel Circuito UCI Cinemas tornano i film Disney con Spie sotto copertura, Il Re Leone e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

Milano, 22 luglio 2020 – Dal 23 luglio nel Circuito UCI Cinemas tornano sul grande schermo tre grandi film Disney a partire da 4,90 euro: Spie sotto copertura, il lungometraggio animato che vede una superspia e un inventore geniale ma sbadato alle prese con un risvolto inaspettato; Il Re Leone, il live action del classico Disney che vede protagonista il leoncino Simba e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, il sequel delle avventure della Regina Elsa e di sua sorella Anna alla ricerca di una spiegazione per gli straordinari poteri di Elsa.

Il pubblico potrà assistere a questi fantastici lungometraggi nelle multisale del Circuito UCI Cinemas già riaperte: UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (Roma), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Lissone (MB), UCI Reggio Emilia, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO) e UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC). Nelle prossime settimane sono previste ulteriori riaperture.

I tre film di Disney vanno ad aggiungersi alla normale programmazione delle multisala UCI operative che comprende anche i grandi film delle passate stagioni e rassegne dedicate per tutti gli amanti del cinema a un prezzo speciale, con biglietti a partire da 4,90 euro.

In tutte le multisala UCI riaperte sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari.

Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

UCI Cinemas coglie questa occasione per dare il bentornato ai clienti affezionati e ringraziarli per la loro pazienza e comprensione durante questo periodo difficile, confermando che nel corso delle prossime settimane è prevista la riapertura delle altre multisala del Circuito.