Continuano le anteprime nazionali targate UCI Cinemas, ed il nuovo appuntamento riguarderà Last Christmas.

Atteso nelle sale italiane per il 19 dicembre prossimo, Last Christmas sarà proposto il 17 dicembre da ben 12 multisala del circuito UCI Cinemas, per quella che si prospetta come un'anteprima natalizia super romantica.

Per maggiori informazioni sull'evento, consigliamo la lettura del comunicato stampa appena diffuso da UCI. Ricordiamo che abbiamo visto il film in anteprima stampa, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

Milano, 16 dicembre 2019 – Continuano le anteprime nel Circuito UCI Cinemas. Il 17 dicembre nelle multisale UCI arriva Last Christmas, il film diretto da Paul Feig e distribuito da Universal Pictures Italia. Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh ed Emma Thompson sono i protagonisti di questa commedia romantica, scandita dalla splendida musica di George Michael. Il lungometraggio vanta inoltre il debutto di un nuovo materiale inedito firmato dal leggendario e pluripremiato artista, che nella sua carriera ha venduto oltre 115 milioni di album.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima di Last Christmassono: UCI Torino Lingotto, UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Cagliari, UCI Showville Bari, UCI Ancona, UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Orio, UCI Firenze, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Porta di Roma.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Paul Feig ha diretto il film. La sceneggiatura (co-firmata da Emma Thompson e Bryony Kimmings) è chiaramente tratta dal celebre brano musicale di George Michael, e conterrà alcuni brani inediti dell’artista scomparso.

CAST: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh ed Emma Thompson.

TRAMA: Kate (Emilia Clarke) arranca per le strade di Londra, un ammasso di scelte sbagliate accompagnato dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un’altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l’anno. L’entrata di Tom (Henry Golding) nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell’anno, niente sembra funzionare per questi due. A volte, però, devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore… e devi avere fede.

AL CINEMA: Nelle sale italiane dal 19 dicembre.