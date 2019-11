Il terrificante Ghostface sta per tornare. A quanto pare la saga horror nota come Scream è pronta per il ritorno nelle sale cinematografiche.

Dopo quattro capitoli, 603 milioni di dollari, ed una serie tv - più o meno riuscita - la saga horror Scream potrebbe presto tornare al cinema, a riferirlo un aggiornamento proveniente da MovieWeb.

La fonte rivela che i diritti del franchise creato dal compianto Wes Craven sono stati acquisiti da Spyglass Media Group dal fallimento della Weinstein Company. In precedenza tali diritti erano passati nelle mani della Lantern Entertainment. MovieWeb assicura che le due società collaboreranno a stretto contatto per questa nuova avventura di Ghostface al cinema.

Al momento non è dato sapere se si tratterà di un quinto capitolo o di un completo riavvio della saga, così come non è noto se Kevin Williamson - sceneggiatore dei primi quattro capitoli - tornerà a scrivere la storia.

Ovviamente vi terremo aggiornati sullo stato dello sviluppo del film.