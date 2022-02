SAG Awards 2022: Squid Game e King Richard tra i vincitori

Nella notte sono stati assegnati i SAG Awards 2022 (Screen Actors Guild), gli ambiti premi ai migliori attori scelti dalla SAG/AFTRA, l’associazione degli attori hollywoodiani.

Come noto, la maggior parte degli attori che fanno parte della SAG/AFTRA sono parte integrante dell’Academy, cosa che di certo rende questi premi solitamente propedeudici in vista dell’assegnazione degli Oscars di categoria. Quest’anno nella sezione Cinema, ed in particolare nella categoria principale Miglior Cast d’insieme, ha trionfato il film I Segni del Cuore – CODA, ma tra gli altri vincitori spiccano i nomi di Will Smith (Una Famiglia Vincente – King Richard) e Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye), rispettivamente come Miglior Attore e Miglior Attrice.

Nella sezione Televisione, invece, tra i premiati spiccano le prove recitative di serie tv quali Squid Game, Ted Lasso e Succession, con la serie coreana protagonista anche nelle categorie Miglior Attore e Miglior Attrice in una Serie Drammatica.

SAG AWARDS 2022 – I PREMI

CINEMA

Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture

CODA — Eugenio Derbez, Daniel Durant, Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Ferdia Walsh-Peelo

Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role

Will Smith (King Richard)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role

Ariana DeBose (West Side Story)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role

Troy Kotsur (CODA)

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture

No Time to Die

TELEVISIONE

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series

Succession — Nicholas Braun, Juliana Canfield, Brian Cox, Kieran Culkin, Dagmara Dominczyk, Peter Friedman, Jihae, Justine Lupe, Matthew Macfadyen, Dasha Nekrasova, Scott Nicholson, David Rasche, Alan Ruck, J. Smith-Cameron, Sarah Snook, Fisher Stevens, Jeremy Strong, Zoë Winters

Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series

Lee Jung-jae (Squid Game)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series

Jung Ho-yeon (Squid Game)

Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series

Ted Lasso — Annette Badland, Kola Bokinni, Phil Dunster, Cristo Fernández, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Toheeb Jimoh, Nick Mohammed, Sarah Niles, Jason Sudeikis, Jeremy Swift, Juno Temple, Hannah Waddingham

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series

Jean Smart (Hacks)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series

Michael Keaton (Dopesick)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series

Squid Game

