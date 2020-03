Ryan Reynolds protagonista nel Dragon's Lair di Netflix?

Netflix ha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico del celebre videogame Dragon's Lair. Nell'adattamento live-action potrebbe rientrare anche Ryan Reynolds.

SuperHeroHype ha rivelato questa sera che il colosso dello streaming è pronto a sviluppare un film in live-action tratto dall'omonimo videogame anni ottanta, Dragon's Lair. La fonte specifica che Netflix ha anche avviato una trattativa con Ryan Reynolds, i cui ruoli nel progetto potrebbero essere quelli di produttore ed interprete principale.

In cabina di produzione, con l'ipotetico ingresso di Reynolds, spiccano al momento i nomi di Don Bluth (tra i creatori della serie animata andata in onda nel 1984), Gary Goldman e Jon Pomeroy, con Roy Lee e Trevor Engelson nei panni di produttori esecutivi. Il progetto sarà sceneggiato, secondo la fonte, da Dan e Kevin Hageman, già autori di The LEGO Movie.

Il videogame è stato realizzato nel 1983, e segue le avventure di Sir John, un bizzarro eroe maldestro, intento a salvare la sua amata dalle grinfie di Singe, un potente drago. Dopo i due capitoli videoludici creati da Cinematronics, fu la Don Bluth Animation a realizzare la serie animata prima citata.