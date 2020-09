Ryan Gosling sarà uno stuntman nel nuovo film di David Leitch

Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo progetto di David Leitch nei panni di uno stuntman. Il film non ha ancora un titolo, ma per David Leitch si tratta sicuramente di un progetto personale; il regista di Atomica Bionda, Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw ha iniziato la sua carriera a Hollywood proprio come stuntman.

A lanciare la notizia è Deadline. Drew Pierce (Iron Man 3, Mission Impossible: Rogue Nation, Fast & Furious: Hobbs & Shaw) si occcuperà della sceneggiatura. Il film è stato acquistato dalla Universal dopo una lotta con altri studi tra cui Netflix, la Paramount e la MGM.

Tra i progetti di Ryan Gosling c’è Wolfman diretto da Leigh Whannell e anche il film Netflix più costoso mai realizzato fino ad oggi diretto da Anthony e Joe Russo con cui reciterà assieme a Chris Evans (ne parliamo qui).