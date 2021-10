A Ryan Gosling il ruolo di Ken nel film live action dedicato alla mitica Barbie?

L’attore Ryan Gosling potrebbe interpretare Ken nell’annunciato live action dedicato a Barbie, la celebre bambola creata dal marchio Mattel.

Corteggiato da lungo tempo dalla Warner Bros, il celebre attore Ryan Gosling viene dato (via The Hollywood Reporter) in trattativa per interpretare Ken, la metà amorosa della bambola Barbie. La fonte specifica che l’attore aveva rifiutato il ruolo la scorsa estate per problemi legati alla sua agendina che, a quanto pare, sono ora risolti. Se le trattative dovessero andare a buon fine, Gosling si unirebbe a Margot Robbie, oramai da tempo scelta come volto della splendida bambola.

Greta Gerwig e Noah Baumbach stanno attualmente lavorando sulla sceneggiatura, con la Gerwig impegnata anche come regista. La Robbie produrrà il film con la sua casa di produzione “LuckyChap Entertainment“, tra le società impegnate in cabina di produzione, ovviamente, anche la divisione cinematografica della Mattel, il marchio che detiene i diritti della Barbie in quanto prodotto commerciale.

Ad oggi nessun dettaglio sulla trama è stato rivelato.