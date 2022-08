Ryan Gosling e Margot Robbie insieme per un nuovo Ocean’s movie

Prossimi a condividere lo schermo con Barbie, gli attori Ryan Gosling e Margot Robbie sono in trattative per recitare insieme in un nuovo Ocean’s movie.

Quasi quattro anni dopo l’arrivo in sala di Ocean’s 8, spin-off al femminile con protagoniste Cate Blanchett e Sandra Bullock tra le tante, la saga legata ai criminali gentili guidati dal ladro Ocean (George Clooney) è pronta a tornare al cinema con un altro capitolo. Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, la Warner Bros sta trattando con Ryan Gosling e Margot Robbie come primi attori del cast.

Nel particolare la fonte rivela che il film sarà diretto da Jay Roach, con la Robbie che produrrà insieme a Tom Ackerley e Michelle Graham. Tra i produttori esecutivi ci sarà spazio per Gary Ross, Olivia Milch e Josey McNamara di LuckyChap. Village Roadshow sarà coinvolta nel progetto. La sceneggiatura è stata affidata a Carrie Solomon e dovrebbe ambientare il film in Europa negli anni sessanta. La fonte spiega che, sebbene il nuovo Ocean’s movie non abbia ancora ottenuto il via libera ufficiale, potrebbe già avere la primavera del 2023 come data di inizio produzione.

Steven Soderbergh ha diretto i primi tre capitoli della saga, il primo dei quali nato come remake del classico Rat Pack del 1960. Nel cast della trilogia originale hanno recitato attori del calibro di George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Lo spin-off è arrivato al cinema, invece, nel 2018.