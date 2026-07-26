Uno dei rumor più duraturi degli ultimi anni si è trasformato in realtà sul palco più importante del San Diego Comic-Con. Durante lo spettacolare panel di Marvel Studios nella celebre Hall H, Kevin Feige ha accolto tra le urla dei fan Ryan Gosling, confermando che l’attore tre volte candidato all’Oscar sarà il protagonista del film standalone su Ghost Rider, in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2028.

“Bro, let’s ride”: com’è nato il film tra il set di Star Wars e il ritorno di Shawn Levy

L’ingresso di Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe realizza un desiderio espresso più volte in passato dall’attore, che non aveva mai nascosto la sua passione per lo Spirito della Vendetta (“È un personaggio che desideravo interpretare da tantissimo tempo”, ha dichiarato sul palco). A dirigere la pellicola sarà Shawn Levy, fresco del successo di Deadpool & Wolverine.

I due hanno iniziato a pianificare il progetto durante le riprese di Star Wars: Starfighter (atteso nei teatri a maggio 2027). Come raccontato da Levy sul palco della Hall H, durante i momenti di pausa sul set Gosling ha iniziato a illustrare la sua visione per Johnny Blaze, spingendo il regista a cogliere subito l’occasione: “Quando Ryan ha iniziato a parlarmi del personaggio, gli ho detto: ‘Bro, let’s ride’. Ci vediamo nel 2028”.

Un dettaglio curioso e nostalgico emerso a margine della presentazione riguarda anche la sfera personale dell’attore: la compagna di Gosling, Eva Mendes, è stata co-protagonista al fianco di Nicolas Cage nel primo storico Ghost Rider del 2007. Con questa nuova pellicola, Marvel Studios riporta sul grande schermo una delle figure soprannaturali più iconiche dei fumetti dopo le due parentesi Sony con Cage e la parentesi televisiva di Robbie Reyes in Agents of S.H.I.E.L.D..

Gli altri grandi annunci del Marvel Cinematic Universe. Il 2028 non segnerà soltanto il debutto dello Spirito della Vendetta: alla Hall H del Comic-Con è stato svelato anche il ritorno a Wakanda con David Jonsson nei panni del nuovo erede al trono. Leggi tutti i dettagli nell’articolo dedicato all’annuncio di Black Panther 3.

Just announced in Hall H:



Ryan Gosling joins the MCU in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. Only in theaters 2028. #SDCC pic.twitter.com/S0FQKt5RGn — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Scheda Tecnica

Titolo: Ghost Rider (Titolo provvisorio)

Ghost Rider (Titolo provvisorio) Regia: Shawn Levy

Shawn Levy Sceneggiatura: TBA

TBA Cast: Ryan Gosling

Ryan Gosling Produzione: Marvel Studios

Marvel Studios Distribuzione / HUB di riferimento: Marvel Universe

Fonte: THR