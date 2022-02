Russell Crowe sarà nel Marvel movie della Sony Kraven the Hunter

Il premio Oscar Russell Crowe si è aggiunto al cast in costruzione di Kraven the Hunter, uno dei prossimi capitoli del Marvel Universe targato Sony Pictures.

L’annuncio è arrivato attraverso un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter nel quale, però, sembrano mancare i dettagli riguardanti il ruolo assegnato. A prescindere dalla suddetta segretezza, la fonte spiega che molti dei prossimi attori che verranno annunciati nelle prossime settimane potrebbero vestire i panni della enorme famiglia di Kraven. Il nome di Russell Crowe è il secondo dopo quello di Aaron Taylor-Johnson nei panni del protagonista.

Nel prossimo futuro vedremo Russell Crowe in un altro Marvel movie, e più precisamente in Thor: Love and Thunder, film che lo vedrà dare volto niente di meno che a Zeus. In passato l’attore premio Oscar ha prestato il volto al padre di Kal El/Superman in L’uomo d’acciaio della Warner Bros.

KRAVEN THE HUNTER

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da JC Chandor, la sceneggiatura, invece, è stata firmata da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Tra i produttori spazio per Avi Arad e Matt Tolmach. CAST: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe. USCITA: Nelle sale Usa dal 13 gennaio 2023.