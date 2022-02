Rupert Grint nel cast di Knock at the Cabin di M. Night Shyamalan

L’attore Rupert Grint si è aggiunto al cast in costruzione di Knock at the Cabin, il nuovo misterioso film in programma sull’agenda di M. Night Shyamalan.

Amato interprete nella celebre saga Harry Potter, l’oramai maturo Rupert Grint si avvia ad una sorta di reunion col regista M. Night Shyamalan dopo la collaborazione avviata con la serie Servant. L’ingaggio dell’attore per Knock at the Cabin è stato confermato ieri attraverso le pagine di Deadline, in cui è stato riferito che anche Nikki Amuka-Bird ha ottenuto un ruolo. Amuka-Bid di recente ha fatto parte del cast di Old, altro film diretto dal regista di origini indiane.

Knock at the Cabin sarà l’ennesima prova della forte collaborazione tra il regista di origini indiane e Universal Pictures, dopo Old, Glass, Split e The Visit. La sceneggiatura sarà ovviamente firmata da Shyamalan, mentre in cabina di produzione spiccano i nomi di Ashwin Rajan per la Blinding Edge Pictures del regista insieme a Marc Bienstock e Steven Schneider. Nel cast al momento sono stati confermati Dave Bautista, Rupert Grint e Nikki Amuka-Bird. L’uscita al cinema è al momento fissata per il 3 febbaio 2023.