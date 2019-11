Hulu ha diffuso in rete il nuovo trailer relativo alla terza stagione di Marvel’s Runaways, la serie tv incentrata sul giovanissimo gruppo di supereroi.

Con la diffusione del nuovo trailer, il network ha anche confermato che la terza stagione sarà effettivamente l’ultima ad essere realizzata. La notizia non dovrebbe sorprendere visto la nascita di Disney+, ed il conseguente “riassorbimento” delle proprietà da parte di Marvel in giro per i vari network televisivi. Ci sarà vita nuova per lo show su Disney+?

Runaways (Terza Stagione)

Il cast della serie include Ariela Barer, Lyrica Okano, Rhenzy Feliz, Gregg Sulkin, Virginia Gardner e Allegra Acosta, Elizabeth Hurley. Gli showrunner sono ancora Josh Schwartz e Stephanie Savage.

I nuovi episodi mostreranno i giovani protagonisti alla ricerca di Chase, Gert e Karolina, nel contempo però affronteranno un nemico che ha preso di mira Leslie e il figlio che deve ancora nascere. Inoltre si potrà apprezzare la gang nel reame oscuro guidato da Morgan leFay (Elizabeth Hurley).

La terza stagione di Runaways andrà in onda su Hulu a partire dal 13 dicembre 2019.