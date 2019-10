Chris Evans ha lasciato scudo e costume da Captain America per sempre (fino a prova contraria), ma non per questo i Marvel Studios sono pronti ad abbandonare il franchise.

Come noto, lo studios presenterà il nuovo Cap interpretato da Anthony Mackie nella serie tv The Falcon and the Winter Soldier (su Disney+), dopodiché pare che un quarto Captain America sia già in fase di sviluppo attivo... o almeno in base all'ultimo rumour presentato questa notte da We Got This Covered.

Secondo la celebre fonte - spesso affidabile con notizie di genere cinecomic - pare che i Marvel Studios abbiano intenzione di affidare ad Anthony Mackie lo scudo per molto tempo. La serie tv già annunciata (The Falcon and the Winter Soldier) sarebbe infatti un test fondamentale per testare il polso dei fan, ancora scossi dall'addio di Chris Evans.

L'obiettivo dello studios, sempre secondo la fonte, sarebbe ottenere il "SI" dei fan dalla serie tv, spingere Anthony Mackie in un quarto Captain America, per poi ottenere un nuovo team di Avengers con ovviamente il nuovo Cap al comando. A tal proposito, la fonte ricorda che nei possibili obiettivi dei Marvel Studios potrebbe esserci un team futuro di Avengers formato da Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Mighty Thor, Doctor Strange, Black Panther, Blade e forse Luke Cage.

Quanto sarebbe strano andare in sala per vedere Captain America 4 senza Chris Evans?