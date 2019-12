Le ottime recensioni di Bumblebee hanno dato nuova linfa al franchise Transformers, tuttavia in casa Paramount pare che l'obiettivo rimane quello del reboot.

Paramount sta sviluppando da mesi un sequel di Bumblebee, inoltre il sesto capitolo della saga originale creata da Michael Bay sembra fermo da tempo immemore ai box. Allora, cosa dovranno attendersi i fan dal futuro dei mitici Transformers al cinema?

Secondo un nuovo rumour proveniente da We Got This Covered pare che l'obiettivo di casa Paramount Pictures possa essere quello di riavviare completamente il franchise, continuando sulla giusta strada intrapresa con Bumblebee. La fonte sembra confermare che lo studios voglia continuare a sfruttare gli anni ottanta (così come accaduto per Bumblebee) per realizzare nuovi progetti più fedeli al materiale originale.

I cinque capitoli della saga Transformers firmati Michael Bay approdati finora al cinema hanno raccolto 4.5 miliardi di dollari, ma anche critiche spietate da parte dalla stampa, senza dimenticare "l'odio" di buona parte degli amanti dei mitici robottoni della Hasbro.

Bumblebee ha messo d'accordo fan e critica, ed incassato 467.98 milioni di dollari su un budget da 130 milioni. Avete letto la nostra recensione? Fatelo qui.