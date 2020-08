Rumour: Oltre The Orville 3 non c'è un futuro

Come è oramai noto, a causa della pandemia di Covid-19 la produzione della terza stagione di The Orville è stata interrotta e, purtroppo, non si hanno ancora notizie riguardo la ripresa dei lavori.

A rendere ancora più oscuro il futuro dello show voluto da Seth MacFarlane c'è la voce diffusa da The Cinema Spot, la quale ipotizza che l'attesa terza stagione potrebbe essere la conclusione finale di questa avvincente saga nata per omaggiare l'Universo Star Trek.

Hulu, secondo quanto riportato da The Cinema Spot, potrebbe decidere di non sviluppare The Orville per una quarta stagione, pertanto i relativi set e gli oggetti di scena potrebbero essere smantellati per fare spazio a The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la nuova serie comico/fantascientifica in fase di lavorazione.

A smentire queste voci è intervenuto attraverso il proprio account di Twitter Tom Costantino, redattore e produttore associato di The Orville, affermando che l'articolo non è reale e che il rinnovo di una quarta stagione è ancora oggetto di discussione.

Noi di Universal Movies, quali amanti di questa divertente saga, attendiamo conferme e smentite su queste voci, rimanendo comunque speranzosi in un prosieguo delle avventure che vedono protagonisti il Capitano Ed Mercer, il Comandante Kelly Grayson e il resto della simpatica "ciurma" a bordo della USS Orville.

The Orville 3 è prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O'Shannon e Andre Bormanis.

Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr e la new entry Anne Winters.

Il Tweet

It’s not a real article. TBD! — Tom Costantino (@TomCostantino) August 2, 2020