Mentre si gode il successo dovuto alla terza stagione di Stranger Things, l'attrice Millie Bobby Brown sembra oramai pronta all'ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo un report di Variety collegato al prossimo panel Marvel Studios del San Diego Comic-Con pare che l'attrice sia prossima ad essere confermata in Gli Eterni. Nel particolare il report rivela che durante il panel i Marvel Studios annunceranno il cast di Gli Eterni, presentando così al pubblico Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden, e per l'appunto Millie Bobby Brown. Nel report non viene menzionato Keanu Reeves, ma è probabile che l'attore possa rientrare nel progetto magari più in là.

Ovviamente prendiamo con le pinze tale report, e lo facciamo nonostante provenga dall'affidabilissimo Variety.

Gli Eterni sarà diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo.

Nel cast Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok, Richard Madden.

Il fumetto è stato creato da Jack Kirby nel 1976. Gli Eterni sono una razza di antichi esseri umani manipolati geneticamente dai Celestiali, in grado di manipolare mentalmente quantità limitate di enegria cosmica e in costante lotta con i Devianti.