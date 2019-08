Tra poche ore partirà l'atteso panel Marvel Studios all'interno della convention D23 Expo e, tra le tante sorprese, pare che una in particolare potrebbe riguardare Ms Marvel.

Secondo un insider del The Hollywood Reporter pare che i Marvel Studios annunceranno durante il D23 Expo l'avvio dello sviluppo di una serie tv in live-action dedicata a Kamala Khan aka Ms Marvel. La fonte aggiunge che lo show - destinato alla piattaforma Disney+ - potrebbe essere sceneggiato e guidato da Bisha K. Ali.

Ms Marvel era l’identità di Carol Danvers (la futura Captain Marvel), ma successivamente il nome è passato al personaggio di Kamala Khan, una pachistana-americana di 16 anni del New Jersey che ammira molto Carol Danvers. La giovane Kamala acquisisce accidentalmente superpoteri come l’elasticità e la possibilità di ingrandirsi o rimpicciolirsi, arrivando a far parte dei Vendicatori.

Rimanete connessi per avere ulteriori aggiornamenti - e conferme - sul progetto in questione.