Terminator: Destino Oscuro si è mostrato in questi giorni grazie al rilascio del primo trailer, ma siamo certi di ciò che andremo a vedere in sala?

Sin dal primo film della saga di Terminator abbiamo associato Skynet al terribile destino dell’umanità, ma ora, in Terminator: Destino Oscuro, secondo quanto riportato da un articolo apparso su Heroic Hollywood, molti rumours apparsi in rete, a seguito di diversi test screaning, suggerirebbero l’esistenza di una nuova minaccia chiamata Legion.

Terminator: Destino Oscuro sarebbe, quindi, ambientato in una timeline alternativa a quella di Terminator 2, in cui Legion invierà nel 1998 il Rev-9 per “terminare”, questa volta con successo, John Connor. Il posto di John sarà quindi preso da Dani Ramos. A proteggere Dani dal terribile Rev-9 ci sarà Grace, una umana potenziata proveniente dal futuro. Ben presto Sarah Connor ed il vecchio T-800 si uniranno a Grace per difendere la nuova eroina.

Sarà questo l’effettivo scenario che vedremo nel nuovo film della rinata saga del Terminator?

Terminator: Destino Oscuro sarà diretto da Tim Miller. La sceneggiatura è stata affidata a David S. Goyer, Charles Eglee e Josh Friedman. La produzione sarà a cura di James Cameron. Le musiche saranno composte da Junkie XL.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Diego Boneta, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes.

Terminator: Destino Oscuro sarà, come oramai noto da tempo, il diretto seguito di Terminator 2 – il Giorno del Giudizio, film del 1991 diretto da James Cameron. Dagli ultimi aggiornamenti il film aprirà una nuova trilogia.