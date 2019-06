Con l’acquisizione della Fox da parte della Disney, gli X-Men ed i Fantastici 4 sono destinati a fare il proprio ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Al momento non ci sono piani noti che prevedono l’ingresso a breve di tali personaggi nell’MCU, pertanto dal web si procede per rumours. Secondo un’ultima voce proveniente da un utente Reddit – a detta sua, molto vicino ai Marvel Studios – almeno fino al 2023 nessuno dei personaggi Fox sarà incluso nell’immenso franchise.

La fonte ha dichiarato che i Marvel Studios non avrebbero spazio nei loro “slot distributivi” per almeno 3/4 anni, e questo perchè sono soliti organizzare il proprio programma molto in anticipo rispetto ad altre majors. Questa dichiarazione, seppur potenzialmente inaffidabile, porterebbe a pensare che il riavvio dei Fantastici 4 vociferato negli ultimi giorni, e previsto per il 2022, non sarebbe altro che una fake news.

In questi giorni X-Men: Dark Phoenix ha chiuso una volte per tutte il franchise Fox, spingendo definitivamente i mutanti Marvel verso l’immenso MCU della Disney.