Lo sviluppo di The New Mutants non conosce momenti di tranquillità, ed ora un rumour proveniente dal web preoccuperebbe non poco i fan in attesa di aggiornamenti.

Secondo un report di Variety, la Disney non sarebbe minimamente soddisfatta dalla qualità espressa finora dallo sviluppo del film, e questa insoddisfazione si starebbe producendo in una completa assenza di fiducia relativa ad una release cinematografica.

La produzione di The New Mutants ha già attraverso un bel po' di problemi durante lo sviluppo, con rinvii continui, ed una nuova sessione di riprese aggiuntive prevista per quest'anno. Ciononostante fino ad oggi non si era mai parlato di una possibile cancellazione della release cinematografica. Il report parla di una possibilità che il film possa essere distribuito attraverso Disney+ o Hulu, ma stiamo ovviamente viaggiando nell'universo dei rumours.

La sessione di riprese aggiutive dovrebbe partire nel corso del 2019, ma al momento manca ancora una data ufficiale per la partenza dei lavori.

New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik.

New Mutants sarà diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Nel cast Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy.

New Mutants arriverà nelle sale dal 3 aprile 2020.