Rumour: Bane potrebbe essere il villain di The Batman 2

In attesa di tornare sul set, la produzione di The Batman in queste ore è tornata al centro dell'attenzione per un rumour riguardante niente di meno che il suo ipotetico sequel.

Secondo il sempre affidabile Heroic Hollywood pare che la Warner Bros sia fortemente interessata a dare a Bane lo scettro di villain ufficiale di The Batman 2. Anche se sembra strano parlare di sequel con riprese al momento ferme del primo capitolo, va ricordato che il nome di Bane non è la prima volta che appare in rete. Nei mesi scorsi, infatti, una voce - più o meno affidabile - metteva il nome di Bane al centro di una ipotetica produzione legata ad uno standalone.

Non resta che attendere la ripresa dei lavori di The Batman e, magari, qualche conferma riguardo il rumour in questione.

