Ruben Fleischer sarà il regista di Now You See Me 3

Il regista Ruben Fleischer è stato scelto per dirigere Now You See Me 3, ennesimo capitolo della saga action prodotta da Lionsgate.

Secondo Deadline, il regista si metterà presto a lavoro su una sceneggiatura rimaneggiata da Seth Grahame-Smith (Orgoglio e pregiudizio zombie), ed inizialmente firmata da Neil Widener e Gavin James. Nel recente passato Fleischer ha diretto il cinecomic Venom, ma anche i due famosi capitoli della saga Zombieland, ed in entrambi i casi ha collaborato con alcuni dei protagonisti della saga Now You See Me.

Nessun dettaglio sul casting è stato al momento fornito, ma è fortemente possibile il ritorno dei protagonisti del secondo capitolo Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco e Lizzy Caplan.

Now You See Me 2 ha incassato nel Box Office Usa poco più di 65 milioni di dollari, sbancando però nei mercati internazionali per un incasso complessivo di 269 milioni di dollari. Il primo capitolo invece, costato 75 milioni di dollari, ne ha incassati 117 a livello nazionale e 351 nel Box Office Worldwide.