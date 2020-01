Ruben Fleischer in lizza per la regia di Uncharted?

La telenovela legata all'adattamento cinematografico del videogame Uncharted continua a generare nomi nuovi in cabina di regia.

Dopo l'ennesimo abbandono, questa volta ad opera di Travis Knight (qui), la turbolenta produzione di Uncharted potrebbe aver trovato in Ruben Fleischer il suo nuovo "timoniere impavido". A fare il nome del regista dei due Zombieland è stato questa notte un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter. Ovviamente è presto per cantare vittorie, ma è chiaro che in casa Sony l'obiettivo non può che essere quello di velocizzare il cambio di regia in vista dell'uscita al cinema.

Non è ancora noto se Sony intende tenere ancora la data del 18 dicembre 2020 come release, oppure no.

Uncharted

Uncharted non ha un regista. La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L'ultima bozza è passata per le mani di Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins.

CAST: Tom Holland, Mark Wahlberg.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 18 dicembre 2020.

