Roswell, New Mexico 2: Foto, poster e sinossi del primo episodio

La seconda stagione di Roswell, New Mexico prenderà il via negli Usa su The CW il prossimo 16 marzo.

A meno di un mese dalla messa in onda, il network ha pubblicato poster, le prime immagini ufficiali e la sinossi del primo episodio.

L'episodio si intitolerà, “Stay (I Missed You)”, e vedrà Liz con un'emozione contrastante tra la devastazione per la perdita di Max e la felicità per il ritorno di Rosa cheè tornata in vita proprio grazie al sacrificio del primo, morto dopo essere riuscito a resuscitarla.

La sinossi ufficiale anticipa quanto segue:

Liz reprime il suo dolore concentrandosi sul suo allontanamento da Roswell con Rosa. Poi arriva una svolta poco felice: Liz fa una scoperta allarmante dopo che Rosa inizia a mostrare misteriosi effetti collaterali legati alla sua risurrezione. Nel frattempo, Isobel (Lily Cowles) si concentra sul perfezionare i suoi poteri.

La Foto (per le altre cliccate qui)

Il Poster